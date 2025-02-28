Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Зеленский прибыл в Белый дом для подписания с Трампом соглашения по ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белый дом. Они должны подписать соглашение о совместной добыче редкоземельных металлов на украинской территории, пишет РИА Новости.

Зеленский прибыл к крыльцу Белого дома на бронированном автомобиле. Его встретил Трамп и сопроводил в здание.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.