Украина согласилась на сделку с США по ресурсам. Но гарантий безопасности в ней нет

Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Киев рассчитывает, что это поможет укрепить отношения с администрацией Трампа. При этом в документе по-прежнему отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины. Ожидается, что 28 февраля Зеленский совершит поездку в США для подписания соглашения и обсуждения дальнейших шагов.

Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых, которая рассматривается в Киеве как возможность улучшения отношений с администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Financial Times. Украинские власти надеются, что таким образом США рано или поздно придут к долгосрочным обязательствам в сфере безопасности.

«Соглашение по полезным ископаемым — это лишь часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины», — заявила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, которая вела переговоры на эту тему.

Отсутствие гарантий безопасности

По данным FT, в документе, действительно, есть упоминание о том, что США будут поддерживать экономическое развитие Украины в будущем. При этом в соглашении по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности.

В версии документа от 24 февраля, на которую ссылается FT, стороны договариваются о создании фонда, в который Украина внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. В фонд не будут включены полезные ископаемые, которые в настоящий момент приносят Украине доходы, то есть компании «Нафтогаз» и «Укрнафта» продолжат свою работу на прежних условиях.

Издание отмечает, что на Украине соглашение уже одобрено министрами юстиции, экономики и иностранных дел — но документу еще предстоит пройти через Верховную раду, где обсуждение может затянуться. Аналогичные данные по американской стороне сделки не приводятся. Украинские официальные лица надеются, что подписание соглашения состоится в Вашингтоне, что даст Зеленскому возможность встретиться с Трампом «для обсуждения общей картины». После чего стороны «смогут подумать о следующих шагах».

Зеленский подпишет сделку в Вашингтоне

О том, что со стороны Украины согласие на подписание сделки получено, пишет и Bloomberg.

«Ожидается, что в среду Кабинет министров Украины порекомендует подписать соглашение», — сообщает издание.

В публикации также отмечается, что в соглашении о поставках полезных ископаемых не прописаны какие-либо конкретные гарантии безопасности. Однако в США дали понять, что экономические связи двух стран де-факто обеспечат Украине защиту.

С подписанием соглашения, по-видимому, решили не тянуть. Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что Зеленский поедет в США, вероятно, уже в пятницу, 28 февраля.

Никаких гарантий безопасности. США ужесточили условия договора с Украиной по недрам Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым... 22 февраля 22:16

Что США предлагали раньше

В предыдущей версии документа, о которой рассказывала газета The New York Times, условия сделки были для Украины тяжелее. Предполагалось, что доходы от ее минеральных ресурсов, нефти и газа будут поступать в фонд, полный контроль над которым получат США. Украине предлагалось вносить в него деньги до тех пор, пока его размер не достигнет $500 млрд. Никаких гарантий безопасности, на чем настаивал президент Владимир Зеленский, в документе также не предусматривалось.

Британский телеканал Sky News отмечал, что проект соглашения «не отражает партнерство [двух стран] и содержит только односторонние обязательства Украины». Насколько этого удалось избежать в новой версии, пока не вполне ясно.