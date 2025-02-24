Путин поставил задачу создать полный цикл переработки редкоземельных металлов в России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Путин заявил, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ должен быть увеличен в разы. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета и снижения зависимости от импорта в критически важных отраслях, включая микроэлектронику, ВПК и «зеленую» энергетику.

Президент отметил, что развитие отрасли позволит России занять лидирующие позиции на международных рынках, где спрос на редкоземельные элементы продолжает расти.

«Без собственной базы мы рискуем остаться в хвосте технологической гонки», — добавил он.

На совещании обсуждались меры государственной поддержки, включая налоговые льготы, развитие научной базы и привлечение частных инвестиций. Особый акцент сделан на кооперации между предприятиями, научными институтами и образовательными центрами.

Ранее Путин посоветовал Газпромбанку сотрудничать с Маском.