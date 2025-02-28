В России сообщили о страхе Норвегии перед торговой войной ЕС и США

Норвегия опасается тройного удара, который может нанести по ее экономике торговая война между США и Евросоюзом. Об этом ТАСС заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Осло оказался в некомфортном положении третьей стороны в конфликте между двумя своими главными союзниками и партнерами — США и ЕС. Неопределенность нервирует местные деловые круги и обывателей. Здесь боятся, что норвежская экономика получит тройной удар», — отметил посол.

По словам Корчунова, экономика Норвегии может пострадать из-за таможенных барьеров США, ответных мер ЕС, а также общего замедления мировой экономики. В Норвегии боятся, что в результате всего этого может сократиться спрос на экспортные товары страны (нефть, газ, алюминий), а инфляция, напротив, ускорится.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США на фоне ввода пошлин на европейские товары. При этом Каллас признала, что ЕС осознают, что победителей в этом противостоянии не будет.

В начале февраля президент США анонсировал, что собирается ввести «существенные» пошлины в отношении товаров из ЕС.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.