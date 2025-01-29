Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира

ЕК: ЕС отстает от США и Китая в области передовых технологий
close
Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) отстает от США и Китая в области передовых технологий и все больше зависит от стратегических ресурсов. Такая информация следует из доклада Еврокомиссии (ЕК).

«Европе необходимо смотреть дальше и решать, как оставаться конкурентоспособной», — говорится в докладе.

В докладе отмечается, что новое исследование Европейской комиссии подчеркивает возрастающую зависимость ЕС от внешних стратегических ресурсов, что вызывает обеспокоенность европейских лидеров.

Также из документа следует, что ЕС более 20 лет «не поспевает» за другими крупными экономиками мира. Причиной тому назван постоянный разрыв производительности.

В настоящее время у Евросоюза есть большой риск отстать в оборонных инновациях, а также в разработке передовых систем вооружения, говорится среди прочего в документе.

До этого портал Euractiv сообщил, что Европейская комиссия планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста.

Ранее в Кремле прокомментировали планы ЕС по новому пакету санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами