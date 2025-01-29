ЕК: ЕС отстает от США и Китая в области передовых технологий

Европейский союз (ЕС) отстает от США и Китая в области передовых технологий и все больше зависит от стратегических ресурсов. Такая информация следует из доклада Еврокомиссии (ЕК).

«Европе необходимо смотреть дальше и решать, как оставаться конкурентоспособной», — говорится в докладе.

В докладе отмечается, что новое исследование Европейской комиссии подчеркивает возрастающую зависимость ЕС от внешних стратегических ресурсов, что вызывает обеспокоенность европейских лидеров.

Также из документа следует, что ЕС более 20 лет «не поспевает» за другими крупными экономиками мира. Причиной тому назван постоянный разрыв производительности.

В настоящее время у Евросоюза есть большой риск отстать в оборонных инновациях, а также в разработке передовых систем вооружения, говорится среди прочего в документе.

До этого портал Euractiv сообщил, что Европейская комиссия планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста.

Ранее в Кремле прокомментировали планы ЕС по новому пакету санкций.