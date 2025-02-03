Каллас заявила, что ЕС готовится к «торговой войне» с США

Европейский союз готовится к возможной торговой войне с США на фоне ввода пошлин на европейские товары. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы слушали внимательно и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, — это Китай», — сказала она.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Также Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.

Ранее стало известно, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.