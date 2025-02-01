Трамп анонсировал «существенные» пошлины против товаров из ЕС

Трамп обещал «что-то очень существенное» в отношении пошлин на товары Евросоюза

Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Трамп сказал журналистам, что США «сделают что-то очень существенное» с тарифами, нацеленными на Европейский союз», — говорится в сообщении издания.

До этого Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Помимо введения пошлин, Трамп пригрозил странам БРИКС закрытием американского рынка в случае, если они попытаются заменить доллар другой валютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент также отмечал, что Китай, Канада и Мексика в любом случае не смогут предотвратить введение пошлин на свой экспорт в Соединенные Штаты.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.