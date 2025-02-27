В Киеве заявили, что не получали от Вашингтона обращений по «стамбульским соглашениям»

МИД Украины: мы не получали от США обращений по «стамбульским соглашениям»

Киев не получал официальных обращений от Вашингтона о возможности рассмотрения «стамбульских соглашений» в качестве основы для мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий в ходе брифинга, его слова приводит украинское агентство УНН.

«Нам не поступали официальные обращения от американской стороны о возможности рассмотрения так называемых «стамбульских соглашений», или какого-то процесса, как основы для мирного урегулирования», — заявил дипломат.

При этом УНН отметило, что что спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф утверждал, что США подошли «очень близко» к достижению мирной договоренности между Украиной и Россией. Он также указал, что проект стамбульских договоренностей могут взять за основу решения украинского конфликта.

24 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что не слышал заявлений Уиткоффа, однако подтвердил, что проект стамбульских договоренностей может стать основой для урегулирования российско-украинского конфликта, и Москва неоднократно выступала за этот вариант решения конфликта.

10 марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения, в котором в том числе было заявлено о готовности Украины на внеблоковый статус, тогда как вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет.

Ранее Путин рассказал о возможных трудностях в переговорах с Украиной.