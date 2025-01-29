«Нелегитимный лидер не может отменить свой указ». Путин рассказал о возможных трудностях в переговорах с Украиной

Путин объяснил, почему Зеленский не может отменить указ о запрете переговоров

В настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, он рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако этого не было сделано из-за военного положения. Вопрос о продлении полномочий Зеленского планировалось вынести на рассмотрение Конституционного суда, но и от этого также оказались. С точки зрения российской стороны, изложенной Путиным, в настоящее время легитимным главой государства следует считать председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

«Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ. — Прим. ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный», — заявил российский лидер.

По его словам, юридически выход из положения есть: указ может отменить председатель Верховной рады. Однако желания закрыть этот вопрос со стороны Киева Москва пока не видит. Без отмены указа Зеленского о запрете переговоров они будут нелегитимными, подчеркнул Путин.

Откликаясь на недавние заявления Зеленского об этом указе и об истории стамбульских переговоров 2022 года, президент России напомнил, что в основу проекта мирного договора тогда легли предложения именно украинской стороны. В момент, когда обе стороны уже были готовы подписать документ, один из европейских лидеров в телефонном разговоре с главой российского государства заявил, что Украина не может ничего подписывать «с пистолетом у виска» и потребовал отвода российских войск от Киева. Что в результате и было сделано.

«Исходя из недопущения кровопролития, мы на это согласились [и отвели войска]», — пояснил Владимир Путин.

По его словам, для российской стороны «в принципе было ясно, что обман вполне возможен», так как «на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое». Тем не менее, условия были приняты, и к 4 апреля 2022 года отвод войск от украинской столицы был завершен. Окончательный текст соглашения был готов к 15 апреля — «тогда, когда российских войск у Киева уже не было».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия была готова к реализации мирного соглашения и он даже согласился с пожеланием Владимира Зеленского о личной встрече для обсуждения некоторых спорных моментов. Однако встреча в итоге не состоялась, а соглашение было отвергнуто под влиянием западных лидеров, прежде всего экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Президент России напомнил, что об этом эпизоде публично рассказывали украинские политики высокого ранга (имеется в виду рассказ главы украинской делегации на переговорах Давида Арахамии. — Ред.).

Что недавно говорил Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский совсем недавно несколько раз поднимал в публичных выступлениях тему стамбульских соглашений и запрета на переговоры с Россией. Так, на Давосском экономическом форуме он назвал все российские предложения на переговорах 2022 года «ультиматумами от Путина»:

«Мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина».

Поэтому, по его версии, соглашение и не было подписано.

25 января на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Киеве Зеленский заявил, что запретил проводить переговоры с Россией всем, кроме себя. По его словам, он выпустил указ, который запрещает переговоры, когда войска противника «стояли под Киевом».

«Я запретил любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной.

Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров.

Всем остальным я их проводить запретил», — заявил Зеленский.

Комментируя эти слова, Путин напомнил, что указ Зеленского о запрете переговоров был подписан им в конце сентября 2022 года, в то время как российские войска были добровольно отведены от Киева в апреле. Он назвал заявления украинского лидера «некорректными» и отметил, что они «лишний раз напоминают, с кем мы имеем дело».

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