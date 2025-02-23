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В США допустили, что стамбульские соглашения возьмут за основу урегулирования на Украине

Уиткофф: стамбульские соглашения могут быть основой урегулирования на Украине
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Andrew Kelly/Reuters

Проект стамбульских договоренностей могут взять за основу решения украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Спецпосланник отметил, что во время переговоров в 2022 году Россия показала заинтересованность в завершении конфликта. Тогда между сторонами были проведены «убедительные и содержательные» встречи, по итогам которых участники подготовили проект стамбульских договоренностей.

«Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день», — сказал Уиткофф.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Глава государства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.

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