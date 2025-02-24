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Лавров заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой для мира

Лавров: стамбульские договоренности могут стать основой для урегулирования
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Проект стамбульских договоренностей может стать основой для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

23 февраля соответствующую идею озвучил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его мнению, в 2022 году стороны были очень близки к подписанию соглашения об остановке огня.

Лавров сообщил, что не слышал заявлений Уиткоффа по данному вопросу, при этом он подчеркнул, что Россия неоднократно выступала с таким предложением.

«С таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, президент РФ, напоминая о том, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, до подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов, но [премьер-министр Британии] Борис Джонсон запретил это делать», — сказал глава российского МИД.

10 марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения, в котором в том числе было заявлено о готовности Украины на внеблоковый статус, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет.

Ранее в МИД РФ оценили идею Путина по урегулированию конфликта на Украине.

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