Трамп поддержал размещение миротворцев на Украине

Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон

Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы на Украине в том или ином виде разместили миротворческие силы. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Нам нужны миротворческие (силы. — «Газета.Ru»)... в форме, которая приемлема для каждого», — сказал американский лидер.

На прошлой неделе начальник Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли заявил, что его страна могла бы отправить на Украину солдат в рамках миротворческой миссии ООН.

Тогда же газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Британии допустили, что миротворцы на Украине «могут воевать с русскими».