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Стало известно о планах двух европейских стран отправить тысячи солдат на Украину

WSJ: Британия и Франция планируют отправить на Украину 30 тысяч миротворцев
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French Army/AP

Власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, Лондон и Париж связывают развертывание миротворцев на территории республики с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз, отметили источники WSJ. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы ПВО, уточнили они.

Как отмечается в материале, успех инициативы Великобритании и Франции будет зависеть от способности европейских лидеров убедить президента США Дональда Трампа в целесообразности плана по размещению миротворцев на Украине.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал ведущуюся в Европе дискуссию по поводу отправки миротворческого контингента на Украину, назвав ее преждевременной.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.

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