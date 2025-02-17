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В Британии допустили, что миротворцы на Украине «могут воевать с русскими»

Экс-советник Риккетс допустил, что миротворцы на Украине могут воевать с Россией
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Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Бывший советник экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона Питер Риккетс заявил, что следует осторожно относиться к перспективе отправки миротворцев на территорию Украины, поскольку в итоге это может означать, что «британские солдаты будут воевать с русскими». Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что «осторожно» относится к перспективе отправки британских войск на Украину в составе потенциальных миротворческих сил. Необходимо «очень четко» разъяснить, какую роль будут играть британские войска и что произойдет, если соглашение о прекращении огня будет нарушено, указал Риккетс.

«Лично я с опаской отношусь к термину «поддержание мира». В прошлом он означал размещение войск между двумя потенциальными противниками и, при необходимости, готовность сражаться за сохранение мира. Это может означать, что британские солдаты воюют с русскими», — предупредил эксперт.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией. Стармер признал, что развертывание сил повысит угрозу для военнослужащих.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США.

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