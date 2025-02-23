Глава ВС Швейцарии допустил отправку военных на Украину

Начальник Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли заявил в интервью газете Der Sonntagsblick, что страна могла бы отправить на Украину солдат в рамках миротворческой миссии ООН.

Глава ВС сообщил, что при получении соответствующего распоряжения, будет разработана концепция обучения швейцарских военных, которая позволит натренировать их и подготовить к операции. После этого начнется их набор.

«Ориентировочно за 9-12 месяцев мы могли бы подготовить около 200 солдат», — сказал Зюсли.

Он добавил, что во время миротворческих операций ВС могут применять оружие для самообороны. Спустя полгода проводится их ротация. Зюсли подчеркнул, что его слова носят исключительно гипотетический характер, потому что мир на Украине пока не заключен, запроса от ООН не поступало, а решение по поводу отправки военных должны принять правительство и парламент Швейцарии.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине.