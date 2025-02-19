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Путин заявил о готовности РФ сесть за стол переговоров по Украине

Путин: Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой. Он напомнил, что европейцы сами прекратили контакты с РФ, а власти Украины даже ввели для себя запрет на переговоры с Россией.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский
является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В марте прошлого года газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в договоре. По данным издания, в него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.

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