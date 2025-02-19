Путин заявил о готовности РФ сесть за стол переговоров по Украине

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой. Он напомнил, что европейцы сами прекратили контакты с РФ, а власти Украины даже ввели для себя запрет на переговоры с Россией.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский

является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В марте прошлого года газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в договоре. По данным издания, в него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.