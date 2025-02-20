Во Франции заявили, что Украина не станет членом НАТО и Евросоюза

Генерал Делавард сообщил, что Украина не станет членом НАТО и Евросоюза

Украина не станет членом Североатлантического альянса и Евросоюза в ближайшем будущем. Об этом заявил французский генерал в отставке, эксперт в области внешней и оборонной политики Доминик Делавард в беседе с РИА Новости.

«Украина не станет членом ЕС или НАТО в ближайшем будущем», — отметил он.

Делавард обратил внимание на то, что для присоединения к этим организациям необходимо единогласное голосование стран-участниц, что «будет возможно лишь очень нескоро, если вообще будет возможно».

Кроме того, генерал исключил размещение европейских войск на территории Украины.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство страны в НАТО со стола переговоров. Кроме того, он призвал создать «вооруженные силы Европы».

В декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что переговоры с Украиной о вступлении страны в состав Евросоюза могут начаться в начале 2025 года. Условием для этого шага должна стать «хорошая работа» Киева над выполнением требований, необходимых для вступления Украины в ЕС, подчеркнула она.

До этого еврокомиссар по расширению регионального содружества Оливер Вархейи отмечал, что Украина может стать страной — членом Европейского союза до 2029 года. Брюссель создал дополнительные механизмы для помощи Киеву при проведении необходимых для вступления в объединение реформ, добавил он.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.