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Фон дер Ляйен допустила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2025 году

Фон дер Ляйен: переговоры с Украиной о членстве в ЕС могут начаться в 2025 году
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Global Look Press

Переговоры с Украиной о вступлении страны в состав Евросоюза могут начаться в начале 2025 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы должны открыть первый кластер переговоров в начале следующего года», — отметила она.

Условием для этого шага должна стать «хорошая работа» Киева над выполнением требований, необходимых для вступления Украины в ЕС, добавила фон дер Ляйен.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил «вступление Украины в ЕС» с главой Еврокомиссии. Кроме того, стороны «отдельно пообщались» по вопросу использования замороженных российских активов на нужды Киева.

Кроме того, новый глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза, чего бы это ни стоило странам — членам регионального содружества.

В конце октября немецкий политолог Александр Рар подчеркивал, что США могут заставить Евросоюз принять Украину в свой состав. В качестве аргумента Вашингтон может использовать «план Маршалла», с помощью которого в свое время Соединенные Штаты «спасли» Европу. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы, добавил эксперт.

Ранее Орбан отказался блокировать вступление Украины в Евросоюз.

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