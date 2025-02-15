Зеленский призвал ЕС создать собственную армию

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы». Трансляцию его выступления ведут организаторы конференции.

По его словам, Америка может отказать в военной поддержке Европы. Украинский лидер предположил, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

Президент также попытался убедить представителей стран ЕС, что Россия готовится напасть на Европу.

В Евросоюзе уже давно обсуждают возможность создания своей армии. Однако в НАТО выступают против этого. В мае 2024 года на тот момент генсек военного блока Йенс Столтенберг подчеркивал, что единая европейская армия не имеет смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее Зеленский начал переживать, каким лидером он войдет в историю.