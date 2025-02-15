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Зеленский призвал ЕС создать собственную армию

Зеленский призвал создать «вооруженные силы Европы»
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы». Трансляцию его выступления ведут организаторы конференции.

По его словам, Америка может отказать в военной поддержке Европы. Украинский лидер предположил, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

Президент также попытался убедить представителей стран ЕС, что Россия готовится напасть на Европу.

В Евросоюзе уже давно обсуждают возможность создания своей армии. Однако в НАТО выступают против этого. В мае 2024 года на тот момент генсек военного блока Йенс Столтенберг подчеркивал, что единая европейская армия не имеет смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее Зеленский начал переживать, каким лидером он войдет в историю.

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