Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Зеленский: я не сниму членство Украины в НАТО со стола переговоров
close
Evgeniy Maloletka/AP

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство страны в НАТО со стола переговоров. Трансляцию его выступления ведут организаторы конференции.

«Я не сниму членство Украины в НАТО со стола переговоров. Однако сейчас кажется наиболее влиятельный член НАТО – (президент РФ Владимир — «Газета.Ru») Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал он.

Во время выступления Зеленский призвал создать «вооруженные силы Европы». По его словам, США могут отказать в военной поддержке Европы. Президент Украины считает, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее Зеленский призвал ЕС создать «вооруженные силы Европы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами