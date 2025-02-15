Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Зеленский: я не сниму членство Украины в НАТО со стола переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство страны в НАТО со стола переговоров. Трансляцию его выступления ведут организаторы конференции.

«Я не сниму членство Украины в НАТО со стола переговоров. Однако сейчас кажется наиболее влиятельный член НАТО – (президент РФ Владимир — «Газета.Ru») Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал он.

Во время выступления Зеленский призвал создать «вооруженные силы Европы». По его словам, США могут отказать в военной поддержке Европы. Президент Украины считает, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее Зеленский призвал ЕС создать «вооруженные силы Европы».