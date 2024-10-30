Еврокомиссар назвал примерные сроки вступления Украины в ЕС

Украина может стать страной — членом Европейского союза (ЕС) до 2029 года. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на еврокомиссара по расширению регионального содружества Оливера Вархейи.

Он рассказал, что Брюссель создал дополнительные механизмы для помощи Киеву и Кишиневу при проведении необходимых для вступления в объединение реформ. То же касается модернизации политической системы в странах Западных Балкан.

«Эти инструменты называются «План роста», «План Украины» в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для [государств] Западных Балкан, Молдавии, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС до конца следующего мандата Европейской комиссии», — подчеркнул Вархейи.

Европейская комиссия (ЕК) формируется каждые пять лет. В июле текущего года руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен, возглавившая орган в 2019 году, была переизбрана на новый срок. Благодаря этому она продолжит выполнять соответствующие обязанности до 2029 года.

Ранее журналисты узнали, что в ЕК пока не готовы дать Украине новые рекомендации по вступлению в объединение.