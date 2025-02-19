Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО

Зеленский: я буду защищать свою страну, пока Украину не примут в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Его слова приводит немецкое издание Bild.

Он заявил, что готов на все ради достижения мира на Украине.

«Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически <...> а политически. Я очень неудобный человек для Путина», — сказал Зеленский.

Политик добавил, что если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и НАТО, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

Накануне в США заявили, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.