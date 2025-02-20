Немецкий бизнесмен раскритиковал европейцев за «плаксивую» реакцию на речь Вэнса в Мюнхене

Глава немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиас Дёпфнер раскритиковал «плаксивую» реакцию европейцев на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. Он заявил, что в этой ситуации многие жители Европы проявили эмоциональную слабость, передает его слова газета Financial Times.

«Честно говоря, я думаю, что это вдохновляющее послание. Не нужно воспринимать все буквально, но вы должны попытаться отнестись к этому серьезно. И (тот факт), что большинство европейцев отреагировали просто... в каком-то плаксивом тоне, я думаю, это неумно, это нестратегично и даже опасно», — высказался Дёпфнер.

В ходе своего выступления Джей Ди Вэнс заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений». По мнению вице-президента США, опасность для Европы представляют не РФ или Китай, а сама Европа угрожает себе.

До этого Джей Ди Вэнс заявлял, что США могут отправить свои войска на Украину и ввести дополнительные санкции против Москвы, если РФ не сможет вести «добросовестные переговоры». Он подчеркнул, что такой исход событий остается «на столе» в Вашингтоне.

Ранее глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе.