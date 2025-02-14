Глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе

В настоящее время присутствие американских сил в Европе имеет важное значение. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

Министр обороны считает это присутствие «значительным». При этом, по словам Хегсета, нельзя предполагать, что так будет продолжаться вечно.

До этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. В НАТО ожидают, что в качестве первого шага Штаты могут вывести военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

При этом 11 февраля Пит Хегсет заявил, что США пока не планируют вносить какие-либо изменения в развертывание своих сил в Европе. По его словам, у Соединенных Штатов на данный момент нет планов сокращать численность войск на зарубежных базах.

Сейчас число американских военных в Европе насчитывает 80 тыс. человек.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.