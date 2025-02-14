Вэнс рассказал, в каком случае США не помогут Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Если вы боитесь ваших избирателей, то Америка вам никак не поможет, и вы ничего не сможете сделать для США», — заявил он.

По его словам, европейские избиратели не хотят бесконтрольной миграции.

«Это возникло не из ниоткуда, а результат политических решений. Ужасы вчерашнего теракта в Мюнхене — это тоже результат этих решений», — отметил Вэнс.

Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что США могут отправить свои войска на Украину, если Россия не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость». При этом глава Пентагона Пит Хегсет ранее исключил отправку американских военных на территорию Украины.

Ранее глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе.