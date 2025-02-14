Вице-президент США раскрыл условие отправки американских войск на Украину

Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. Об этом в беседе с американским изданием The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», — отметил он.
По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия якобы «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость».
При этом издание напоминает, что недавно шеф Пентагона Пит Хегсет исключил отправку американских военных контингентов на территорию Украины.
До этого бывший польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил отправку военнослужащих армии Польши на Украину. Экс-дипломат добавил, что не исключает никаких сценариев в перспективе 5-10 лет.
Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.