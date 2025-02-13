Путин пожелал удачи губернатору Богомазу, который намерен идти на выборы

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом пожелал ему удачи на выборах этой осенью. Богомаз упомянул, что в этом году завершается срок его полномочий на посту главы региона, слова губернатора передает РИА Новости.

«‎Александр Васильевич, у вас работа идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи»‎, — сказал Путин.

Богомаз отметил, что многие задачи в Брянской области уже решены, но и планов на будущее тоже достаточно. Он добавил, что готов продолжить работу при поддержке жителей региона и президента. Также Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак ВСУ среди населения нет. По данным губернатора, в январе в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали 1876 домов, из них 144 разрушены полностью.

Богомаз добавил, что жители региона делают все возможное, чтобы поддержать участников СВО. Губернатор отметил, что брянские организации на безвозмездной основе выделяют для нужд СВО стройматериалы и технику.

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