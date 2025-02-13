Богомаз сообщил Путину о 144 разрушенных ВСУ домах в Брянской области

Губернатор Богомаз: почти две тысячи домов пострадали после атак ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак ВСУ среди населения нет. Слова главы региона передает РИА Новости.

По данным губернатора, в январе в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали 1876 домов, из них 144 разрушены полностью.

«70 социальных объектов разрушены, повреждены 149 — это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. На сегодня более 500 миллионов рублей из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба»‎, — прокомментировал он на встрече с Путиным.

По словам Богомаза, ситуация в Брянской области непростая, однако находится под контролем. Он добавил, что жители региона делают все возможное, чтобы поддержать участников СВО. Губернатор отметил, что брянские организации на безвозмездной основе выделяют для нужд СВО стройматериалы и технику.

13 февраля Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных аппаратов (БПЛА) на Брянскую область. Он подчеркнул, что подразделения ПВО министерства обороны России ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины региона пострадали два мирных жителя.

Ранее 18 беспилотников атаковали Саратовскую область.