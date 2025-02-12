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При обстреле Белгородской области пострадали два мирных жителя

Гладков: два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

При обстреле Вооруженными силами Украины Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены два мирных жителя», — написал губернатор.

Глава региона пояснил, что в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, в результате чего была ранена семейная пара. Гладков добавил, что пострадавшие были доставлены в больницу с осколочными ранениями, там медики оказали им первую помощь.

Также обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Как рассказал губернатор, в результате атаки были посечены фасад и ворота частного дома. Кроме того, указал Гладков, в результате обстрела были повреждены линии газо- и электроснабжения. Ожидается, что аварийные бригады приступят к ремонтным работам после согласования с Минобороны России.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

Ранее 18 беспилотников атаковали Саратовскую область.

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