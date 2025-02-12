Трамп анонсировал освобождение еще одного американца, но не назвал имени

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден в среду вслед за возвращением осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом он заявил в ходе переговоров с освобожденным в Белом доме, передает РИА Новости.

«Кое-кто еще будет освобожден завтра (в среду — прим. ред.), вы об этом узнаете», — заявил он.

Незадолго до этого Фогель вернулся в Соединенные Штаты после обмена с Россией. Позже он встретился с Трампом в Белом доме.

11 февраля специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Американца освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Ранее в Белом доме назвали освобождение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению украинского конфликта.