Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу судимого за наркотики экс-дипломата из США

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, получившего срок по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Фогель — преподаватель англо-американской школы, был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года он вместе с супругой обладал дипломатическим статусом.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. В итоге его приговорили к 14 годам колонии.

Семья Марка Фогеля после приговора заявила, что Белый дом и другие государственные структуры Соединенных Штатов проявили свое безразличие и двойные стандарты при составлении списка на обмен заключенных. Родственники возмущены и утверждают, что у осужденного нет высоких покровителей и защитников, кроме собственной пожилой матери.

Ранее в Белом доме пообещали продолжать работать над обменом Фогеля.