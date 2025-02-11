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Россия освободила задержанного в 2021 году американца

NYT: Россия освободила Марка Фогеля после разговора с посланником Трампа
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Президент США Дональд Трамп 11 февраля добился освобождения заключенного в России американца Марка Фогеля в рамках сделки с Кремлем, которую вел спецпосланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Виткофф. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что Виткофф тайно вел переговоры с Москвой, хотя его присутствие в России стало очевидным, когда он прилетел в российскую столицу на частном самолете.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Вальца, Виткофф по указанию президента США вывез Фогеля из России на своем самолете в рамках обмена.

Вальц добавил, что Виткофф, Трамп и его советники вели переговоры об обмене, которые «служат демонстрацией доброй воли со стороны русских», а также знаком того, что «мы движемся в правильном направлении», чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. В итоге его приговорили к 14 годам колонии.

Ранее в Белом доме пообещали продолжать работать над обменом Фогеля.

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