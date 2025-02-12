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США назвали освобождение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине

Белый дом назвал возвращение осужденного в России Фогеля проявлением доброй воли
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Ron Edmonds/AP

Возвращение в США американца Марка Фогеля, который ранее был осужден в РФ, является проявлением доброй воли со стороны России. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолц, сообщает РИА Новости.

Он также назвал такой шаг Москвы знаком того, что стороны «движутся в правильном направлении к прекращению жестокого и ужасного» конфликта на Украине.

11 февраля сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет Россию в рамках обмена заключенными.

По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между США и России балансируют на грани разрыва.

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