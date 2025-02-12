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Экс-сотрудник посольства Фогель вернулся в США после обмена с РФ

Белый дом: американский учитель Фогель вернулся в США после обмена с РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший сотрудник посольства США в РФ, школьный учитель Марк Фогель вернулся в США после обмена с Россией. Об этом сообщается в аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Теперь его ожидает прием в Белом доме.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив американца Фогеля.

Также американский президент выразил надежду, что это положительно скажется на отношениях между странами и разрешении конфликта на Украине. Официально не уточняется, был ли его выход на свободу частью обмена, но источники в США говорят, что сделка состоялась. Таким образом, на кого или на что был, вероятно, обменян, Фогель, пока неизвестно.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее бар-лекторий «Фогель» в Петербурге прекратил работу спустя 12 минут после открытия.

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