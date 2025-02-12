Вице-президенту США посоветовали не подписывать никаких документов с Зеленским

Профессор Малинен призвал Вэнса не подписывать документы на встрече с Зеленским

Вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу не стоит подписывать никаких документов во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в социальной сети X написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Поскольку он (Зеленский — «Газета.Ru») правит в условиях военного положения, то любой документ, который он подпишет, например мирный договор, не может иметь юридической силы из-за его нелегитимности», — пояснил эксперт.

11 февраля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс планирует провести очные переговоры с украинским лидером. Встреча состоится 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

До этого Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о готовности украинских чиновников к переговорам с представителями США. По его словам, уже в ближайшее время Киев и Вашингтон должны провести встречи «на многих уровнях».

Также украинский лидер отметил, что на текущую и на следующую неделю у Киева запланированы переговоры с зарубежными партнерами по поводу поставок систем противовоздушной обороны.

Ранее президенту США Дональду Трампу предсказали «тернистый» путь к сделке по урегулированию конфликта на Украине.