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Названа дата встречи вице-президента США с Зеленским

Politico: Вэнс 14 февраля проведет встречу с Зеленским
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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу, 14 февраля, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

По их информации, в конференции также поучаствует спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

11 февраля Зеленский заявил о готовности Украины к встречам и переговорам с представителями США.

В этот же день Келлог сказал, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

На прошлой неделе сообщалось, что Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с Зеленским.

Ранее стало известно о расколе в команде Трампа по урегулированию украинского конфликта.

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