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Зеленский заявил о готовности к встречам с представителями США

Зеленский: Украина готова к встречам с представителями США
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Alina Smutko/Reuters

Украина готова к встречам и переговорам с представителями США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов, и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях», — сказал он.

Также Зеленский анонсировал 12 февраля заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава государства также добавил, что на этой и следующей неделе состоятся переговоры с союзниками Киева о возможностях системы противовоздушной обороны Украины.

11 февраля спецпосланник лидера Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог заявил агентству Associated Press, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с Зеленским на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Накануне телеканал CBS News сообщил, что один из главных критиков продолжения украинского конфликта — вице-президент США Джей Ди Вэнс — встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным «Страны.ua», украинская сторона представит позицию Киева по прекращению конфликта и достижению «длительного и прочного мира».

Ранее политолог заявил, что судьба Украины может решиться на Мюнхенской конференции.

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