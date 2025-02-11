Трампа предупредили о «тернистом» пути к сделке по Украине

AT: Трампу не удастся договориться о немедленной всеобъемлющей сделке по Украине

Администрации президента США Дональда Трампа не удастся немедленно договориться о всеобъемлющей сделке по Украине, и Вашингтону нужно придумать «первоначальное решение», чтобы остановить боевые действия. Об этом пишет Asia Times.

По мнению автора, Трампа ждет «тернистый путь» к миру на Украине, поскольку Россия не доверят Западу, Украина является ненадежным партнером, а Европа хочет продолжать конфликт.

«Россия не видит практически никаких причин торговаться с Зеленским или с европейцами. Однако Путин явно выступает за переговоры с Соединенными Штатами. По-видимому, Путин считает, что единственно возможной сделкой будет сделка между Россией и США, если ее удастся найти», — пишет Asia Times.

Маловероятно, что Трампу удастся заключить всеобъемлющее соглашение, учитывая нежелание ЕС и его лидеров в лице Германии и Франции поддерживать любые договоренности, выгодные России, отмечается в материале.

Как следует из текста, Трамп попытается «сдвинуть дело» в вопросе заключения сделки, установив потенциальные механизмы будущего решения в обмен на прекращение боевых действий, оставив остальные вопросы для будущих переговоров.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

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