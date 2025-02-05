Слова украинского лидера Владимира Зеленского об утраченных территориях являются «поздним прозрением». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

В интервью британскому изданию Зеленский признал, что украинская сторона не может вернуть все утраченные территории.

«К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руины», — заявил он.

По словам политика, правление Зеленского стало «трагедией» для страны. Депутат отметил, что у президента Украины было много возможностей избежать военных действий, но он ими пренебрег, предав интересы граждан в угоду «западным покровителям». Шеремет заявил, что Зеленский утратил право представлять Украину, и его правление держится только на «силе оружия».

До этого украинский лидер отметил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя «очень сложное». Вместе с тем он заявил о готовности его страны к завершению горячей фазы боевых действий. Кроме того, он выразил мнение, что Киев «готов перейти на дипломатический путь».

Ранее в США заявили, что Запад не поможет вернуть потерянные территории.