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Зеленский признал невозможность Украины вернуть потерянные территории

Зеленский заявил, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вернуть территории, которые Киев утратил. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня мы не можем вернуть все наши территории, мы мыслим реалистично: мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить», — сказал он.

Глава государства также назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают Украине ее партнеры.

Говоря о нынешнем положении ВСУ на поле боя, Зеленский отметил, что оно «очень сложное». Вместе с тем он заявил о готовности его страны к завершению горячей фазы боевых действий. Кроме того, он выразил мнение, что Киев «готов перейти на дипломатический путь».

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут большой прогресс.

В январе бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов.

Ранее в США заявили, что Запад не поможет вернуть потерянные территории.

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