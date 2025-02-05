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Зеленский переложил на Запад ответственность за территориальные потери

Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий
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Jose Luis Magana/AP

Без поддержки со стороны США Украина и в дальнейшем будет терять свои территории. Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в ходе предоставления помощи Украине со стороны США «много денег куда-то исчезло». Украинский лидер уточнил, что Киев недополучил сотни миллиардов долларов от Вашингтона.

Кроме того, Зеленский признал, что военная техника, которую ВСУ получают от Запада, не является «совсем уж новой».

До этого украинский лидер признал, что ВСУ не способны вернуть территории, которые Киев утратил.

Говоря о нынешнем положении ВСУ на поле боя, Зеленский отметил, что оно «очень сложное». Вместе с тем он заявил о готовности его страны к завершению горячей фазы боевых действий. Кроме того, он выразил мнение, что Киев «готов перейти на дипломатический путь».

Ранее политолог оценил планы Трампа заполучить полезные ископаемые Украины.

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