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В США заявили, что Запад не поможет вернуть потерянные территории

Риттер: Западу не удастся добиться возращения Украине потерянных территорий

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад не поможет Украине вернуть потерянные с начала специальной военной операции территории. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

«Соединенные Штаты поговаривали, что может быть стоит отдать Крым. <…> В обмен на что? Вы рассчитываете, что Россия отдаст Херсон? Нет, это часть России. Запорожье? Невозможно, это российская территория. ЛНР? ДНР?» — поделился Риттер.

Он добавил, что такая просьба равносильна тому, чтобы попросить Россию отдать Владивосток, Санкт-Петербург или Москву.

До этого Риттер высказал предупреждение министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису относительно обвинений в сторону России и призывов к дальнейшему противостоянию.

По его словам, предупреждение отражает нарастающую напряженность в отношениях между Литвой и Россией, а также сложность международной политической ситуации, вызванной конфликтом на Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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