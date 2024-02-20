Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад не поможет Украине вернуть потерянные с начала специальной военной операции территории. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

«Соединенные Штаты поговаривали, что может быть стоит отдать Крым. <…> В обмен на что? Вы рассчитываете, что Россия отдаст Херсон? Нет, это часть России. Запорожье? Невозможно, это российская территория. ЛНР? ДНР?» — поделился Риттер.

Он добавил, что такая просьба равносильна тому, чтобы попросить Россию отдать Владивосток, Санкт-Петербург или Москву.

До этого Риттер высказал предупреждение министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису относительно обвинений в сторону России и призывов к дальнейшему противостоянию.

По его словам, предупреждение отражает нарастающую напряженность в отношениях между Литвой и Россией, а также сложность международной политической ситуации, вызванной конфликтом на Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.