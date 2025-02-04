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Комитет сената одобрил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Комитет сената США одобрил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Комитет сената США по финансам одобрил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. Как сообщает РИА Новости, 14 сенаторов проголосовали за и 13 проголосовали против.

Кеннеди-младшему предстоит получить одобрение всей верхней палаты конгресса.

Он ранее называл зависимость системы здравоохранения США от Китая «кризисом» и «угрозой национальной безопасности». Кеннеди-младший добавил, что администрация президента США Дональда Трампа поставила решение этой проблемы в приоритет. По его словам, глава Белого дома намерен добиться «возвращения производства на родину».

До этого бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди попросила сенаторов США отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди — младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб.

Ранее жену Кеннеди-младшего заподозрили в подсказках мужу азбукой Морзе.

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