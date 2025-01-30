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Кеннеди-младший назвал зависимость США от Китая в медицине «угрозой нацбезопасности»

Кеннеди-младший: зависимость США от КНР в медицине является угрозой безопасности
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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Зависимость системы здравоохранения США от Китая является «кризисом» и «угрозой национальной безопасности». Об этом заявил кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб Штатов Роберт Кеннеди-младший, передает РИА Новости.

«В последние годы производство жизненно важных лекарств и их поставки оказались в зависимости от Китая, что привело к кризису в нашей стране. В случае пандемии, войны или любого конфликта Китай сможет использовать эту зависимость как инструмент давления на американскую систему здравоохранения», — сказал политик.

Кеннеди-младший добавил, что администрация президента США Дональда Трампа поставила решение этой проблемы в приоритет. По его словам, глава Белого дома намерен добиться «возвращения производства на родину».

24 января государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются важнейшими на международной арене. Он также отметил, что Штаты готоы разрешать разногласия с КНР, совместно реагировать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность во всем мире.

Ранее на Западе заявили, что Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина.

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