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Двоюродная сестра Кеннеди высказалась против его кандидатуры на пост главы Минздрава

Washington Post: кузина Кеннеди против его кандидатуры на пост главы Минздрава
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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди попросила сенаторов США отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на обращение.

«Они заслуживают министра, который будет привержен развитию передовой медицины для спасения жизней и не будет отвергать те достижения, которых мы уже добились. Они заслуживают стабильного, нравственного и этичного человека во главе этого важнейшего министерства. Они заслуживают большего, чем Бобби Кеннеди, как и все мы», — говорится в письме Кэролайн.

Также она утверждает, что ее двоюродный брат якобы зависим от власти и общественного мнения, а кампания против вакцинации, инициатором которой он был, существенно обогатила его. Кроме того, по словам Кеннеди, из-за неподобающего примера ее двоюродного брата другие члены семьи «злоупотребляли психоактивными веществами, страдали от зависимостей и других проблем со здоровьем».

В ноябре 2024 года стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения США.

Раннее сенатор Алексей Пушков предрек последствия публикации деталей об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

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