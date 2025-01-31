Американскому политику с червем в мозге подсказывали на заседании сената США

Шерил Хайнс, жену американского политика Роберта Ф. Кеннеди — младшего, известного найденным в мозгу червем и негативным отношением к вакцинации, заподозрили в подсказках мужу при помощи азбуки Морзе на заседании комитета по финансам сената Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Кеннеди выступал перед сенатом в связи с его прошлыми высказываниями против вакцинации — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на должность министра здравоохранения.

Издание обнаружило, что когда Кеннеди стал выступать с речью, бывшая телеведущая Хайнс начала странно и очень часто моргать — также The Mirror заметило, что находящиеся рядом зрители не моргали. Это исключает версию о ярких вспышках фотокамер, которые могли бы слепить Хайнс.

Версия издания возбудила большое обсуждение в социальных сетях, причем пользователи даже попытались перевести якобы отправленное мужу Хайнс «сообщение».

Сам Кеннеди-младший заявил, что никогда не выступал против вакцинации, и все заявления об этом являются домыслом журналистов и блогеров.

До этого бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди попросила сенаторов США отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди — младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб.

Ранее стало известно, что племянник Джона Кеннеди — младшего Лоуфорд должен был сняться в «Сексе в большом городе».