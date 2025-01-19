Перемирие началось. Израиль и ХАМАС отпускают заложников

В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено на почти три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, ЦАХАЛ обстрелял объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре назвала имена заложников — 19 января ХАМАС отпустит трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В секторе Газа в 11:15 по местному времени (12:15 мск) вступил в силу режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15», — заявили в офисе премьера.

Палестинское движение ХАМАС в свою очередь подтвердило, что режим прекращения огня в анклаве вступил в силу, и объявило, что по-прежнему придерживается условий соответствующего соглашения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения, уточняет ТАСС.

Перемирие отложили

Изначально режим прекращения огня должен был вступить в силу в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Однако израильская сторона отложила начало перемирия в связи с тем, что Западный Иерусалим к тому моменту все еще не получил список освобождаемых заложников от ХАМАС. Как писала газета Times of Israel, 19 января должны быть освобождены три женщины-заложницы. По условиям сделки, их имена должны были быть названы не позднее чем за 24 часа до освобождения, то есть до 16:30 по местному времени (17:30 мск) 18 января. Однако ХАМАС этого не сделал.

Израиль, воспользовавшись заминкой, продолжил обстреливать позиции ХАМАС в анклаве. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге сообщил, что Армия обороны Израиля атакует цели в центре и на севере сектора Газа, используя артиллерию и авиацию.

«Перемирие не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства», — заявил Хагари.

В итоге, по данным канцелярии израильского премьера, список был получен около 10:00 19 января. Палестинское движение объяснило задержку «техническими причинами». Источник портала Ynet уточнил, что она также могла быть вызвана проблемами со связью между боевиками движения. Кроме этого, сложности могло вызвать достижение соглашения по именам и местам, где будут передаваться заложники, учитывая, что израильская авиация патрулирует воздушное пространство над сектором Газа.

Как будут отпускать заложников?

Позже в официальном Telegram-канале ХАМАС был опубликован список из трех израильских женщин-заложниц, которых движение собирается отпустить 19 января. Среди них — 24-летняя Роми Гонен, 26-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штайнбрехер.

Дамари, имеющая двойное гражданство Израиля и Великобритании, и Штайнбрехер были взяты в плен 7 октября 2023 года в кибуце Кфар-Аза. Дамари получила огнестрельное ранение.

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Роми Гонен попала в плен в тот же день на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering, который проходил недалеко от кибуца Реим. В результате нападения ХАМАС Гонен также получила огнестрельное ранение, ее друзья, с которыми она приехала на мероприятие, были убиты.

По данным Times of Israel, израильские военные пока точно не знают, когда ХАМАС освободит заложниц, однако ЦАХАЛ уже готов их принять.

Ожидается, что женщин сначала передадут Красному Кресту, после — подразделению Армии обороны Израиля, которое находится в секторе Газа.

«Военные полагают, что трое заложниц будут освобождены сегодня из центральной части Газы, то есть их доставят на объект в Реиме, хотя определенности по этому вопросу пока нет», — говорится в публикации.

В обмен израильская сторона должна освободить 90 женщин и несовершеннолетних, осужденных в Израиле. Как сообщил ХАМАС, Иерусалим должен вскоре передать движению список.

Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего. Среди них могут быть в том числе пожизненно осужденные за терроризм.

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Телеканал N12 сообщил, что ХАМАС планирует освобождать израильских заложников по субботам.