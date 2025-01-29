В ХАМАС предупредили о возможном срыве передачи заложников

Палестинское движение ХАМАС может пересмотреть свои обязательства по освобождению дополнительной группы заложников 30 января, если Израиль будет продолжать препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник.

По данным журналистов, ХАМАС уведомило посредников, что препятствование гуманитарной помощи со стороны Израиля «позволит движению не соблюдать обязательства по передаче заложников». По словам собеседника Asharq, с момента введения режима прекращения огня 19 января в сектор Газа не были завезены материалы для восстановления больниц, палатки и тяжелая техника, а объемы поступающего в анклав топлива «сильно ограничены».

27 января агентство Reuters сообщало, что ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, согласно которому 25 из 33 израильтян остаются в живых. Группировка до 31 января намерена передать израильской стороне Арбель Иегуду и двух других заложников.

25 января израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.