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Стала известна дата заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо

Dennik N: заседание по вотуму недоверия правительству Фицо пройдет 21 января
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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо назначено на 21 января. Об этом пишет портал Dennik N.

«Внеочередное заседание по вопросу отставки правительства будет во вторник (21 января)», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что парламент Словакии проголосует по вопросу о вынесении правительству Роберта Фицо вотума недоверия.

При этом правящая коалиция уверена, что оппозиционерам не хватит голосов, чтобы выразить недоверие правительству.

14 января глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что Словакия находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

Ранее стало известно, что Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.

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