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Оппозиция внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Словакии

Словацкая оппозиция внесет в парламент предложение о вотуме недоверия Фицо
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Словацкая оппозиция в ближайшее время внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка.

«Мы, все оппозиционные партии, будем подавать предложение о вотуме недоверия в ближайшие дни», — сказал Шимечка на пресс-конференции, участие в которой приняли все оппозиционные партии Словакии.

Словацкая оппозиция после визита Фицо в Москву обвиняет главу правительства в попытках «затащить страну на Восток». По словам Шимечки, Словакия находится на перепутье, а премьер готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

12 января премьер-министр Словакии в эфире словацкого телеканала заявил, что наложит вето на помощь Украине от Европейского союза, если переговоры по возобновлению транзита газа через украинскую территорию ни к чему не приведут.

Ранее вице-спикер парламента Словакии записал видео из московского супермаркета.

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